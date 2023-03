Investigação revela que irmãs afogadas no lago do vizinho tinham sido estranguladas

A autópsia revelou que três irmãs, encontradas dentro do lago do vizinho, em Cass, no Texas, EUA, revelou que as meninas tinham sido estranguladas antes do afogamento, informa o Daily Mail.

Inicialmente, as autoridades acreditavam que Zi'Ariel Robinson Oliver, de nove anos, A'Miyah Hughes, de oito anos, e Te'Mari Robinson Oliver, de cinco anos, se tinham afogado. Os corpos foram encontrados por mergulhadores num lago de uma propriedade vizinha, a 22 de julho do ano passado.

A promotora distrital do condado de Cass, Courtney Shelton, disse num comunicado, esta quinta-feira, que as meninas morreram por estrangulamento e sofreram lacerações no rosto antes de serem afogadas.



As autoridades, que investigam o caso há oito meses, ainda não têm nenhum suspeito e não sabem qual o motivo que terá levado à morte das irmãs.



Zi'Ariel, A'Miyah e Temari desapareceram de casa por volta das 22h00 do dia 22 de julho. As meninas estavam com um amigo da família, enquanto que a mãe, Shommaonique Oliver, de 28 anos, trabalhava.