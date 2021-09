Investigação sobre Gabby Petito leva ao encerramento de caso de homem desaparecido

A grande atenção mediática dada ao caso da jovem Gabby Petito trouxe à luz do dia dezenas de milhares de outras histórias de pessoas desaparecidas. Um desses casos é o de Robert "Bob" Lowery, cujos restos mortais foram encontrados esta terça-feira na mesma floresta nacional onde o corpo de Petito foi localizado, avançou a CNN.

Robert, de 46 anos, pai de dois filhos, foi visto pela última vez no dia 20 de agosto com uma bolsa de lona preta e um saco-cama na trilha Black Canyon, na Floresta Nacional de Bridger-Teton, em Wyoming, nos EUA.

A Floresta Nacional de Bridger-Teton é o mesmo local onde os restos mortais de Gabby Petito foram encontrados no dia 19 de setembro.

"A ampla cobertura noticiosa sobre a busca por Gabby Petito ajudou a trazer luz ao caso de Lowery, sendo que pelo menos dois membros do público ligaram para as autoridades locais no fim-de-semana passado para darem novas informações sobre o possível ponto onde foi visto pela última vez", disse a equipe de busca e resgate, citada pela CNN.

O corpo de Lowery foi encontrado na Floresta Nacional de Bridger-Teton com a ajuda de voluntários e uma equipa de cães de busca na terça-feira. A causa da morte ainda está sob investigação.

"Bob foi um pai, filho, irmão e amigo maravilhoso", disse a família de Lowery num comunicado divulgado na terça-feira.

Em 2020, havia quase 90 mil casos de pessoas desaparecidas nos EUA, de acordo com o Nation Crime Information Center.