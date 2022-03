As investigações das autoridades do Reino unido ao desaparecimento de Maddie McCann devem terminar no final deste ano, devido ao fim do financiamento da investigação iniciada quatro anos após o desaparecimento da menina.

As autoridades britânicas acreditam na tese de rapto e as investigações custaram até junho do ano passado mais de 14 milhões de euros (12 milhões de libras), segundo o jornal The Sun.

As autoridades alemãs acreditam que a criança terá sido raptada por Christian Brueckner.