Investigada morte de homem de 36 anos após tomar a vacina da Janssen em Espanha

Um homem de 36 anos morreu duas semanas depois de tomar a vacina da Janssen contra a Covid-19, em Sevilha, Espanha. O Ministério da Saúde já abriu uma investigação para perceber a relação do derrame cerebral com a toma da vacina.Os médicos que atenderam a vítima no Hospital Virgen del Rocío de Sevilha apontaram uma provável relação da morte com a toma da Janssen. O homem não tinha nenhuma patologia e foi vacinado a 25 de junho no trabalho, tal como outros companheiros da empresa.Uns dias depois começou a sentir desconforto que associou à toma da vacina. No dia 5 de julho os sintomas agravaram-se e foi transferido de ambulância para o Hospital Comarcal de la Merced onde se constatou que sofreu um derrame.Segundo o El Mundo, a família ainda não recebeu nenhum documento que certifique a causa da morte do homem.