Investigadora conduz bêbada para fugir de clube de troca de casais

Namorado tinha-a levado ao local sem lhe contar a proposta.

11:42

Uma investigadora química de 37 anos que vive em Goole, no Reino Unido, conduziu o carro bêbada para fugir de um clube de troca de casais. O namorado de Soraya Bashir tinha-a levado ao local para participar numa orgia com outros casais, mas contou-lhe as intenções apenas quando chegaram lá.

Bashir ficou horrorizada e decidiu ir-se embora, conduzindo até casa mesmo após já ter bebido alguns copos. Outro condutor viu-a na estrada a entrar no sentido errado e quase colidir com um táxi, tendo chamado os Serviços de Emergência, avança o jornal The Sun.

Quando as autoridades a encontraram, a investigadora estava a dormir dentro da viatura e segurava as chaves do carro.

Os testes de álcool indicaram que a quantidade da substância no sangue da mulher era mais que o dobro do limite legal.

No entanto, o facto de ter sido levada ao clube de orgia pelo namorado sem saber do que se tratava e depois querer ir-se embora mesmo que já tivesse bebido alguns copos foi considerado atenuante e Soraya não foi condenada à prisão no julgamento.