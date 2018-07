Investigadores australianos desenvolvem teste sanguíneo para detetar melanoma em fase inicial

"Pacientes cujo melanoma é detetado numa fase inicial têm uma taxa de sobrevivência de cinco anos entre 90 e 99%", afirma a diretora do estudo

Por Lusa | 08:42

Investigadores australianos desenvolveram um exame de sangue para detetar o melanoma em estádio inicial e dizem que se trata do primeiro teste do género no mundo e que pode salvar muitas vidas.

Cientistas da universidade Edith Cowan, cujo trabalho foi publicado na revista Oncotarget, explicam que este teste pode ajudar os médicos a detetar o melanoma, um agressivo cancro de pele, antes que ele se espalhe pelo corpo.

"Pacientes cujo melanoma é detetado numa fase inicial têm uma taxa de sobrevivência de cinco anos entre 90 e 99%", disse a diretora do estudo, Pauline Zaenker, em comunicado.