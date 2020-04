Investigadores criam vacina eficaz contra vírus da família da Covid-19

Investigadores nos Estados Unidos desenvolveram uma vacina que foi eficaz em ratos de laboratório contra uma dose letal do MERS, um coronavírus parecido com o SARS-CoV2, que provoca a covid-19.

Na vacina é utilizado um vírus inócuo para introduzir nas células um coronavírus MERS que desencadeia uma resposta do sistema imunitário e poderá ser eficaz em vacinas contra outros coronavírus.

A vacina é um vírus inofensivo (PIV5) ao qual foi acrescentada a proteína que o MERS usa para infetar as células. Todos os ratos vacinados sobreviveram a uma dose letal daquele coronavírus, segundo os resultados do estudo publicado esta terça-feira no boletim científico mBio.