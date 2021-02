Surto de Covid-19 em Wuhan em dezembro de 2019 era maior que o anunciado, dizem investigadores

Os investigadores da Organização Mundial da Saúde (OMS), que estiveram durante quatro semanas na China para descobrir a origem da Covid-19, encontraram sinais de que o vírus já circulava em dezembro de 2019 de forma mais ampla do que aquela que se pensava quando o primeiro caso foi detetado na cidade de Wuhan, no final desse ano.

Peter Ben Embarek, o investigador principal da missão da OMS, disse à CNN, que havia mais de dez de variantes do vírus em Wuhan já em dezembro de 2019. A equipa falou com o primeiro paciente infetado com a Covid-19, a 8 de dezembro, segundo as autoridades chinesas, um funcionário de escritório na casa dos 40 anos, sem histórico de viagens.

O especialista explica que, de acordo com a investigação da OMS, a doença pode ter atingido cerca de mil pessoas em Wuhan em dezembro de 2019. E acrescentou que a investigação permitiu reunir 13 sequências genéticas diferentes do vírus de dezembro de 2019. "Alguns deles são dos mercados ... Alguns deles não estão ligados aos mercados", que inclui o mercado de frutos do mar de Huanan em Wuhan, que se acredita que teve um papel fundamnetal na primeira propagação do vírus. "Isso é algo que descobrimos como parte de nossa missão, parte da interação que tivemos todos juntos", disse Embarek à CNN.



A missão reuniu dezassete cientistas da OMS e dezassete investigadores chineses.