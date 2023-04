Investigadores descobrem capítulo escondido na bíblia há mais de 1500 anos

Um grupo de cientistas descobriu, com recurso à luz ultravioleta, um capítulo nunca antes visto na bíblia. Estava perdido há mais de 1500 anos. A secção representa uma das primeiras traduções do antigo testamento, avança o jornal britânico The Independent.A descoberta foi publicada na revista New Testament Studies por investigadores da Academia Austríaca de Ciências.O capítulo, possivelmente escrito no século VI, estava escondido por baixo de outras três camadas de texto. De notar que, na época, dada a escassez de pergaminho, era habitual reutilizar as folhas que já estavam escritas. Apagava-se o texto bíblico anterior e escrevia-se um novo. Terá sido assim que o excerto acabou perdido.Os investigadores explicaram que o texto descoberto é uma interpretação do capítulo XII da Bíblia de Mateus. Até ao momento, trata-se do único vestígio do quarto manuscrito que atesta a versão do Antigo Syriac. Vai também poder ajudar a compreender as diferenças nas informações contidas nos textos originais e nas traduções."Esta descoberta prova quão produtiva e importante pode ser a interação entre a investigação básica das tecnologias digitais modernas quando se trata de manuscritos medievais", disse Claudia Rapp, diretora do Instituto de Investigação Medieval da Academia Austríaca de Ciências.