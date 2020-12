Investigadores descobrem uma nova estirpe da Covid-19 num caso de reinfeção em Espanha

Investigadores do Serviço de Microbiologia e Doenças Infecciosas do Hospital Gregorio Marañón de Madrid descobriram uma nova estirpe do vírus da Covid-19 num caso de reinfeção, no hospital espanhol.



O caso é de uma mulher que ficou infetada pela Covid-19, pela primeira vez, em abril. Quatro meses depois voltou a estar infetada com a doença mas desta vez, o diagnóstico foi mais grave e originou uma hospitalização. Os especialistas do hospital madrileno conseguiram detetar que a variante que infetou a paciente na primeira vez era diferente da segunda infeção e ainda, que o vírus da mulher teria a capacidade de ser transmissível, o que até então não estava comprovado, em casos de reinfeção.

Segundo a imprensa espanhola, "para reconstruir toda a sequência de reinfeção e subsequentes infecções, os pesquisadores realizaram o sequenciamento completo do genoma do vírus e realizaram exaustivas entrevistas epidemiológicas dos casos relacionados, a fim de, com todas essas informações de alta qualidade, ordenar toda a cadeia de transmissão".

Os especialistas explicam que para ser comprovado um caso de reinfeção não é necessário apenas identificar um paciente que teve dois episódios de Covid-19 separados no tempo. É preciso demonstrar micro biologicamente que a estirpe do SARS-CoV-2 que causou a reinfecção é diferente daquela que causou o primeiro episódio da doença, pois pode haver casos de recorrência ou reativação do vírus. Neste sentido "foi proposta uma via alternativa de documentação da reinfeção, determinando as cepas circulantes na população no momento de cada episódio e demonstrando que a estirpe que causou a reinfeção não circulava em Madrid na época do primeiro episódio", contam os investigadores ao El Mundo.



O estudo do Serviço de Microbiologia e Doenças Infecciosas do Hospital Gregorio Marañón mostram que o vírus da Covid-19 evoluiu nos meses que separam a primeira da segunda infeção.

Este foi o primeiro caso de reinfeção por SARS-CoV-2 em Espanha.

Os investigadores determinaram que mais de 50% dos casos que circulam atualmente na Europa correspondem à variante 20A.EU1, que surgiu em Espanha no início do verão e desde então vem se espalhando por toda parte o continente, avança o El Mundo.