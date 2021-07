Investigadores identificam 14 descendentes vivos de Leonardo da Vinci

A vida de algumas figuras históricas assim como dos seus familiares é, ainda hoje, uma incógnita.É o caso do pintor Leonardo da Vinci, autor de algumas das mais conhecidas obras do mundo como "Mona Lisa" e "A Última Ceia". Investigadores descobriram durante uma pesquisa que existem atualmente 14 descendentes vivos da família do artista.A descoberta foi publicada na revista Human Evolution e integra o "Projeto DNA Leonardo da Vinci", uma investigação que tem como objetivo analisar os restos mortais que julga-se pertencerem ao pintor.De acordo com a CNN, os investigadores reuniram documentos de arquivos públicos e privados de descendentes de Leonardo da Vinci. Em declarações ao canal de televisão norte-americano, Agnese Sabato e Alessandro Vezzosi revelaram que a idade dos indivíduos em causa deverá variar entre 1 e 85 anos.A investigação concentrou-se no pai do artista e nos seus descendentes, uma vez que Leonardo não teve filhos.Os investigadores acreditam que os resultados vão ajudar a "explorar cientificamente as raízes da sua genialidade".