Investigadores procuram voluntários dispostos a ter coronavírus a troco de milhares de euros

Já imaginou ser pago para ter coronavírus? Um grupo de cientistas está disposto a pagar mais de 3500 libras - cetrca de 4 mil euros - a voluntários que estejam dispostos a ser infetados com coronavírus à medida que a procura por uma vacina se torna cada vez mais importante.A Queen Mary BioEnterprises Innovation Centre, em Londres, está a recrutar 24 voluntários para a investigação.

Estes serão injetados com duas amostras mais fracas do vírus mortal - que matou mais de 3.800 pessoas em todo o mundo -, e ficarão com os mesmos sintomas respiratórios que os de um infetado.

O objetivo é testar se a vacina que estão a desenvolver é eficaz. Outras 35 vacinas estão atualmente em desenvolvimento e o governo do Reino Unido prometeu um montante extra de 46 milhões de libras na luta contra o coronavírus.