Investigadores recomendam que médicos desinfetem os sapatos. Solas podem ser transportadoras do coronavírus

É sabido que o novo coronavírus se propaga através de gotículas respiratórias. No entanto, um novo estudo concluiu que o vírus também pode sobreviver nos sapatos, levantando algumas preocupações relativamente ao tipo de calçado que os profissionais de saúde devem usar nos hospitais.

De acordo com o jornal Mirror, investigadores da Academia de Ciências Médicas Militares da China recolheram amostras de 39 pacientes infetados com coronavírus no Hospital Huoshenshan. Além disso, a equipa recolheu também amostras do ar da unidade hospitalar, dos pisos, do material informático, das máscaras dos pacientes, dos equipamentos de proteção individual e dos sapatos dos profissionais de saúde.

Segundo a mesma publicação, os primeiros resultados revelaram que o piso do hospital continha níveis elevados de coronavírus. Tendo em conta os valores, os investigadores tentaram compreender o motivo dos mesmos.

De acordo com os investigadores, os valores foram altos por causa da gravidade e do fluxo de ar, que fazem com que a maioria das partículas de vírus se intensifique no chão.

Tento em conta este pormenor, os cientistas concluíram que os sapatos dos profissionais também continham o vírus, podendo funcionar assim como transportadores dos surto.

É pedido, por isso, aos profissionais de saúde que lavem e desinfetem os sapatos com regularidade. Esta desinfeção deve ser reforçada quando os profissionais saem das enfermarias onde se encontram internados doentes com Covid-19.