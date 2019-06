Iraniano desmente que se tenha feito passar por Messi para ter sexo com 23 mulheres

Reza Parastesh, sósia iraniano de Lionel Messi, desmentiu que se tenha feito passar pelo jogador argentino para ter relações sexuais com 23 mulheres. O iraniano fez um comunicado nas redes sociais."Uma notícia falsa espalhou-se nas redes sociais de que dormi com 23 mulheres porque pensavam que eu era o Messi. Por favor, não brinquem com a reputação e credibilidade das pessoas. Todos sabemos que se tivesse acontecido algo, haveria queixas e eu seria processado. Seria um desastre e uma calamidade de proporções internacionais", começou por dizer."Se essa notícia fosse verdadeira, eu estaria na prisão. Não acreditem nela, não é verdade. Vou fazer os possíveis para combater isto legalmente e garantir que limpo o meu nome", concluiu Reza Parastesh.