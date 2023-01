Iraniano detido por suspeita de preparar atentado biológico na Alemanha

Um iraniano de 32 anos, suspeito de preparar um atentado biológico com cianeto e ricina, foi detido no oeste da Alemanha, anunciaram este domingo a polícia e o escritório do procurador-geral em Dusseldorf.

As acomodações do suspeito, em Castrop-Rauxel (Renânia do Norte-Vestfália), foram revistadas durante a noite para encontrar possíveis "substâncias tóxicas" destinadas a realizar um ataque, segundo um comunicado do gabinete do procurador-geral e da polícia de Münster.

O iraniano é "suspeito de ter preparado um grave ato de violência que ameaça a segurança do Estado ao obter cianeto e ricina com o objetivo de cometer um ataque de extremismo islâmico", especificaram os investigadores.