Iranianos elegeram Presidente, candidatos felicitam Ebrahim Raissi

Os iranianos elegeram um novo Presidente à primeira volta, disse este sábado o atual Presidente, Hassan Rohani, enquanto dois candidatos felicitaram o ultraconservador Ebrahim Raissi pela vitória, sem esperar pelo anúncio dos resultados oficiais.

"Felicito o povo pela sua escolha", disse Rohani num discurso televisivo.

"As minhas felicitações oficiais virão mais tarde, mas sabemos quem obteve votos suficientes nesta eleição e quem foi eleito hoje pelo povo", acrescentou o chefe do Governo, sem indicar o nome do vencedor.