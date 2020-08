Irão alerta Abu Dhabi para "consequências perigosas"

A Guarda Revolucionária Iraniana alertou este sábado Abu Dhabi para as "consequências perigosas" da decisão dos Emirados Árabes Unidos de assinar um histórico acordo com Israel para normalizar as relações diplomáticas.

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são o primeiro estado do Golfo árabe a tomar esta posição e a terceira nação árabe a estabelecer relações com Israel.

Para a Guarda Revolucionária, o acordo é uma "vergonha" e uma "ação do diabo" que foi subscrita pelos Estados Unidos, refere a agência de notícias Associated Press (AP).