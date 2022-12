O procurador-geral do Irão anunciou este domingo a dissolução da famigerada ‘polícia da moralidade’ após mais de dois meses de protestos contra a morte de Mahsa Amini, a jovem de 22 anos que morreu sob custódia daquela força, encarregada de fazer cumprir as regras da modéstia e da decência e o uso obrigatório do hijabe pela mulheres.









