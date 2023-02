Irão apoia documento chinês para a paz na Ucrânia

O Irão declarou no domingo à noite que apoia a proposta de paz da China para a Ucrânia, que aponta como prioridades o "diálogo e as negociações" e que foi recebida com ceticismo pelo Ocidente.

"O Irão considera que os elementos refletidos neste documento são suficientes para iniciar negociações com vista a encontrar um quadro operacional para o fim das atividades militares na Ucrânia", indicou, em comunicado, o Ministério dos Negócios Estrangeiros iraniano.

O departamento da diplomacia de Teerão destacou a necessidade de pôr fim às "medidas unilaterais", em referência às sanções aplicadas pela comunidade internacional a Moscovo, na sequência da invasão na Ucrânia, e a Teerão, pela entrega de drones à Rússia para uso no conflito.