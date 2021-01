Irão aprova uso de vacina russa Sputnik V contra a Covid-19

O Irão aprovou a vacina russa contra o novo coronavírus, anunciou esta terça-feira em Moscovo o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, cujo país está a ser profundamente afetado pela pandemia, mas rejeita as vacinas ocidentais.

"A vacina Sputnik V foi homologada ontem no Irão. Foi aprovada pelas nossas autoridades de saúde e, num futuro próximo, esperamos poder comprá-la, bem como iniciar a sua produção conjunta", disse o chefe da diplomacia iraniana, Mohammad Javad Zarif, numa conferência de imprensa após uma reunião com seu homólogo russo, Sergey Lavrov.

O Irão, um dos países mais afetados pela pandemia de covid-19 no Médio Oriente, recusa as vacinas ocidentais, por causa de tensões geopolíticas, e as autoridades mostraram a intenção de recorrer à Índia, China ou Rússia ou iniciar a sua própria produção.