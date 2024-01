Irão ataca “base israelita” no Norte do Iraque

O Irão atacou na terça-feira uma alegada “base da espionagem israelita” no Norte do Iraque, numa preocupante escalada que ameaça alargar a guerra de Gaza a outras partes da região e que constitui o primeiro envolvimento direto do regime iraniano no conflito.



Em comunicado, os Guardas da Revolução do Irão dizem ter lançado vários mísseis balísticos contra um alegado “quartel-general da Mossad” nos arredores de Irbil, no Curdistão iraquiano, em resposta “às recentes atrocidades do regime sionista” que causaram a morte de vários comandantes daquela força e das suas milícias aliadas na Síria e no Líbano.









