Irão classifica de "nula" ação dos EUA para restabelecer sanções contra o país

O governo iraniano classificou hoje como "nulo" o movimento feito na véspera pelos Estados Unidos perante a ONU para restabelecer as sanções internacionais contra o Irão, que haviam sido suspensas após a assinatura do acordo nuclear em 2015.

"A notificação dos EUA é incapaz de produzir efeitos jurídicos (...). Nenhum dos restantes participantes do JCPOA (sigla inglesa do pacto nuclear) considera que a notificação é válida", afirmou o vice-ministro de Assuntos Políticos do Irão, Abás Araqchí.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, apresentou na quinta-feira formalmente ao Conselho de Segurança a ativação de uma cláusula destinada a restaurar automaticamente as sanções caso Teerão não cumpra os seus compromissos.