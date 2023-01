Irão condena à morte um ex-oficial por fornecer informações ao Reino Unido

Um antigo funcionário do Ministério de Defesa do Irão foi condenado à morte esta quarta-feira pelo Estado iraniano. O homem com dupla nacionalidade irano-britânica foi acusado de espionagem e de fornecer informações ao Reino Unido, avança a imprensa iraniana.

"Akbari forneceu, com pleno conhecimento de causa, informações ao serviço de espionagem do inimigo", salienta o Ministério do Interior Iraniano.

O ex-oficial chegou a ser detido em 2019 e foi descrito como um "dos mais importantes infiltrados dos centros sensíveis e estratégicos do [Irão]" pelos Serviços Secretos do Irão.O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Reino Unido já se pronunciou sobre a decisão do Estado iraniano: "A nossa prioridade é assegurar a libertação imediata de [Alireza Akbari]".O Reino Unido aproveitou ainda para explicar que a família do ex-oficial iraniano já está a ser apoiada.

Alireza Akbari foi aliado de Ali Shamkhani, que é actualmente secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irão.

A sentença de morte foi confirmada esta quarta-feira pelo Supremo Tribunal do Irão.