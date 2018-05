Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irão de Carlos Queiroz vence Uzbequistão em jogo particular

País é o terceiro e último adversário de Portugal na fase de grupos para o Mundial. Partida acontece a 25 de junho.

Por Lusa | 22:50

O Irão, adversário de Portugal no Grupo B da fase final do Mundial de futebol de 2018, venceu este sábado o Uzbequistão por 1-0, num encontro particular, realizado no Teerão.



Um golo de Roozbeh Cheshmi, aos 17 minutos, permitiu o triunfo da equipa comandada pelo treinador português Carlos Queiroz.



O Irão é o terceiro e último adversário de Portugal na fase de grupos do Mundial2018, num confronto marcado para 25 de junho, em Saransk, na Rússia.



A formação da euipa das 'quinas', campeã europeia em título, vai também defrontar Espanha (a 15 de junho, em Sochi) e Marrocos (a 20 de junho, em Moscovo).



A fase final do Mundial de 2018 vai realizar-se de 14 de junho a 15 de julho, na Rússia.