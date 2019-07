Irão denuncia natureza unilateral do acordo para prolongar cortes na produção petróleo

O ministro do petróleo iraniano, Bijan Namdar Zanganeh, denunciou esta segunda-feira em Viena a natureza unilateral do acordo entre a Rússia e a Arábia Saudita para prolongar os cortes na produção, anunciado no sábado.Apesar de dizer que apoia uma extensão das atuais restrições de produção, Zanganeh afirmou que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), da qual a Rússia não é membro, "não precisa de nenhuma decisão" fora da OPEP.Destinada a segurar os preços do petróleo bruto, esta extensão dos cortes de produção foi anunciada pelo Presidente russo, Vladimir Putin, à margem do G20, em Osaka, antes da reunião desta segunda-feira da OPEP."O principal perigo que a OPEP enfrenta agora é a unilateralização", disse o ministro iraniano à imprensa, referindo-se, sem os nomear, à dupla formada pela Arábia Saudita, líder do cartel, e pela Rússia, o segundo maior produtor do mundo."A OPEP vai morrer com este processo de tomada de decisão", disse Zanganeh, culpando "alguns membros" por quererem fazer da organização um "instrumento político".Apesar de o representante iraniano ter dito que não se oporia à extensão dos cortes na produção de petróleo, por seis ou nove meses, excluiu, no entanto, a adesão a um projeto de pacto a longo prazo entre os países membros da OPEP e os seus aliados liderados pela Rússia."Este não é o momento para discutir este assunto, pois temos muitas outras dificuldades dentro da OPEP", justificou.No sábado, Vladimir Putin anunciou ter combinado com a Arábia Saudita prolongar o acordo de corte da produção de petróleo."Colocámo-nos de acordo. Vamos prolongar este acordo, a Rússia como a Arábia Saudita. Durante que período? Vamos refletir. Por seis ou nove meses. É possível que vá até aos nove meses", declarou Putin aos jornalistas, à margem da cimeira do G20, em Osaka, Japão.O prolongamento deverá ser oficializado na terça-feira, em Viena, durante a reunião entre os ministros dos 14 Estados membros da OPEP, incluindo a Arábia Saudita, e os outros dez parceiros liderados pela Rússia, que assinaram o acordo para cortar a produção de petróleo, para suster as cotações do crude da OPEP.A OPEP e os 10 aliados, que representam metade da produção mundial de petróleo, decidiram em dezembro cortar a atividade em 1,2 milhões de barris por dia e a estratégia funcionou, já que o preço do barril subiu cerca de 30% no primeiro trimestre, antes de estabilizar.