Irão emite mandado de captura da Interpol contra Donald Trump

O governo iraniano emitiu um mandado onde pede a prisão do antigo presidente dos EUA Donald Trump e remeteu-o para a Interpol.



O documento inclui ainda 47 outros oficiais americanos pelo assassinato do general Qassem Soleimani do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a 3 de janeiro de 2020.

"A República Islâmica do Irão está a acompanhar seriamente a perseguição e punição daqueles que ordenaram e executaram esse crime", afirmou o porta-voz da justiça iraniana Gholamhossein, segundo avança o Al Jazeera.



Interpol já tinha rejeitado um anterior mandado de captura, em junho de 2020.