Irão enfrenta EUA em tribunal internacional por apreensão de bens

O Irão disse esta segunda-feira no mais alto tribunal das Nações Unidas que a confiscação por Washington de contas bancárias estatais iranianas para compensar as vítimas de um atentado em 1983 foi uma violação do direito internacional.

Em 2016, Teerão entrou com um processo no Tribunal de Haia depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter decidido que dinheiro do banco central do Irão poderia ser usado para compensar as familias de 241 vítimas norte-americanas de um atentado bombista em 1983 de uma base militar no Líbano, de que acusa os iranianos.

As audições no caso abriram esta segunda-feira, a começar pelos argumentos do Irão. O processo continuará com as declarações iniciais de Washington na quarta-feira.