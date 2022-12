Irão executa quatro pessoas alegadamente espiões ao serviço de Israel

As autoridades iranianas executaram este domingo quatro pessoas acusadas de trabalhar para os serviços secretos Mossad de Israel, noticiou a agência noticiosa estatal IRNA.

A IRNA disse que a poderosa Guarda Revolucionária do país anunciou a detenção de uma rede de pessoas ligadas à agência israelita.

"Esta manhã, as sentenças contra quatro dos principais membros do grupo de bandidos ligados aos serviços secretos do regime sionista [Israel] foram executados, indicou a agência do poder judiciário Mizan Online, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).