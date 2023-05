Irão indica novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional

O Presidente do Irão nomeou esta segunda-feira um novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, substituindo o poderoso funcionário de longa data Ali Shamkhani, envolvido num recente escândalo de espionagem.

O Presidente Ebrahim Raisi emitiu um decreto substituindo Shamkhani, alvo também de persistentes acusações de corrupção - sempre por ele negadas - e de acusações de manter laços estreitos com um britânico-iraniano enforcado no Irão por acusações de espionagem no início deste ano.

Shamkhani foi uma peça-chave nas negociações com o Ocidente sobre o acordo nuclear do Irão em 2015. Também esteve no cargo durante os anos de tensões que se seguiram à decisão do então presidente Donald Trump em 2018 de retirar unilateralmente os Estados Unidos do acordo.