Irão intensifica repressão dos protestos na região curda

O Irão intensificou, esta terça-feira, a repressão aos protestos nas zonas curdas do oeste do país, numa altura em que aumentam as manifestações de repúdio contra a morte, a 16 de setembro, de uma jovem detida pela polícia da moralidade.

Os protestos pela morte de Mahsa Amini, uma jovem curda de 22 anos, já atingiram os trabalhadores de uma importante plataforma petrolífera em Sanandaj, capital da província do Curdistão iraniano, onde a polícia carregou sobre os manifestantes, ao mesmo tempo que a Amnistia internacional (AI) e o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca criticaram o uso da violência excessiva.

Alguns trabalhadores de importantes complexos de refinarias juntaram-se aos protestos, associando à agitação numa 'indústria-chave' para a teocracia do Irão, sobretudo esta terça-feira , na cidade petrolífera de Abadan, no sul do Irão, havendo já indicações de que as manifestações se prolongarão pelo menos até quarta-feira.