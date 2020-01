Irão manda para Kiev caixas negras do avião ucraniano

As caixas negras do avião de passageiros ucraniano que foi abatido acidentalmente pelo Irão vão ser enviadas para Kiev, Ucrânia, avançou este sábado a agência de notícias iraniana Tasnim.A mesma agência adiantou ainda que as autoridades iranianas contarão com especialistas de França, do Canadá e dos Estados Unidos da América para analisar os dados registados nas caixas negras. O avião de passageiros viajava com 176 pessoas a bordo e foi abatido acidentalmente pelo exército iraniano no dia 8 de janeiro.O exército confundiu o avião de passageiros com um míssil balístico, acabando por disparar contra o mesmo, só tendo reconhecido o erro três dias após o incidente. Até ao momento, as autoridades iranianas insistem em controlar a análise dos dados das caixas negras, após terem afirmado que convidaram especialistas dos países afetados por esta tragédia para ajudar na investigação.A imparcialidade da investigação preocupa a comunidade internacional, que exigiu uma averiguação transparente e independente. Também Justin Trudeau, primeiro-ministro canadiano, tem vindo a fazer pressão para que a investigação da queda do avião seja levada a cabo em França.O avião no qual seguiam cidadãos de várias nacionalidades, desde canadianos, ucranianos, suecos, alemães, britânicos e também iranianos, tinha descolado de Teerão com destino à capital ucraniana. Dos 176 passageiros a bordo, nenhum sobreviveu à tragédia.