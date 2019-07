Irão passou limites de urânio enriquecido

O Irão está desde esta segunda-feira em violação do acordo nuclear, ao ultrapassar o limite de 300 quilos de urânio enriquecido armazenado previsto no tratado de 2015.Trata-se de um desafio claro do regime de Teerão, que ameaça agora começar a enriquecer esse urânio para além do limite permitido de 3,67% de pureza, o primeiro passo para a construção de uma bomba nuclear.A violação foi confirmada pela Agência Internacional de Energia Atómica, num desenvolvimento que pode ter sérias consequências para as tentativas europeias de salvar o acordo após a retirada dos EUA.Nos termos do acordo, qualquer violação implica o regresso automático das sanções internacionais mas, na prática, qualquer punição poderá demorar mais de dois meses.O MNE iraniano, Javad Zarif, diz que "o próximo passo" é enriquecer urânio para lá do limite de pureza de 3,67%, uma violação considerada ainda mais grave do que a ultrapassagem dos limites de armazenamento e que, a concretizar-se, deitará por terra o que resta do acordo e deixará o Irão um passo mais perto da bomba atómica.Teerão avisou os EUA de que não negoceia sob ameaça. "Se querem dialogar têm de nos respeitar", diz o regime.O PM israelita Benjamin Netanyahu instou a UE a impor "sanções automáticas" ao Irão após a violação do acordo nuclear.O deputado iraniano Mojtaba Zolnour avisou ontem que Israel será "destruído em meia hora" se os EUA atacarem o Irão.