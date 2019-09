O comandante da Marinha iraniana, Hossein Khanzadi, disse este domingo que o Irão está pronto para defender as fronteiras marítimas do país e promete uma "resposta esmagadora" no menor espaço de tempo possível a qualquer ataque.As declarações de Khanzadi surgem após os Estados Unidos terem reforçado o envio de mais tropas para a Arábia Saudita, mesmo após o aviso do chefe da Guarda Revolucionária do Irão, Houssein Salami, de que responderia com "destruição total" a qualquer ataque.Esta tomada de posição dos Estados Unidos e a presença de forças estrangeiras no Golfo, denunciada pelo presidente iraniano Hassan Rouhani, está a causar "problemas e insegurança" no país."Em caso de erro de cálculo e ataque por parte do inimigo, a Marinha, juntamente com outras forças do país, dará a reação mais esmagadora no menor tempo possível", disse Khanzadi durante os desfiles militares em Teerão que marcaram o 39º aniversário da guerra iraniano-iraquiana."Atualmente, o poder de defesa do Irão está no nível mais alto possível e as forças do Exército e da Guarda Revolucionária estão prontas para defender as fronteiras marítimas", acrescentou ainda o comandante da marinha iraniana. Khanzadi reforçou que o desfile naval nas águas do Golfo Pérsico serviu este domingo para mostrar a prontidão das forças armadas do país, bem como enviar uma mensagem de paz e amizade para os países vizinhos.A tensão entre os Estados Unidos, Irão e Arábia Saudita aumentou após os ataques de dia 14, com drones, a duas refinarias da gigante petrolífera Aramco, na Arábia Saudita.Os Estados Unidos e os sauditas acusam o Irão de ser o autor dos ataques que prejudicaram o mercado petrolífero. Aquele país nega o envolvimento e a autoria dos ataques já foi reivindicada pelos rebeldes houthi do Iémen.O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou este domingo que não tenciona reunir-se com o mandatário iraniano Hasan Rouhani na Assembleia-Geral das Nações Unidas, depois de acusar o Irão pelo ataque ao complexo petrolífero.Hassan Rouhani, presidente iraniano, disse estar a pensar entregar às Nações Unidas um plano para o Golfo, nos próximos dias, perante a insegurança que atribui às potências estrangeiras."Quanto mais se afastarem da nossa região, maior é a segurança", disse.