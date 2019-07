Irão tenta intercetar um petroleiro britânico

Uma semana depois de a marinha britânica intercetar e apresar um petroleiro iraniano ao largo de Gibraltar a tensão escalou, na quarta-feira, no Golfo Pérsico.De acordo com o governo britânico, navios militares do Irão tentaram travar um petroleiro britânico junto do estreito de Hormuz, o que só não aconteceu graças à intervenção da fragata HMS Montrose, que fazia escolta ao petroleiro."Foi forçado a colocar-se entre os navios iranianos e o British Heritage e enviou avisos verbais aos navios iranianos, que voltaram para trás", refere um comunicado do Ministério da Defesa do Reino Unido, no qual se sublinha: "Estamos preocupados com esta ação e instamos as autoridades iranianas a travarem a escalada na região".O Irão tinha ameaçado responder na mesma moeda à interceção do petroleiro em Gibraltar, mas Teerão desmente o episódio de quarta-feira."O que eles dizem e alegam é só para criar tensão", afirmou o chefe da diplomacia iraniana, Mohmmad Javad Zarif.A Guarda Revolucionária do Irão negou também a tentativa de apresar o British Heritage e garantiu mesmo não ter havido quaisquer incidentes com navios estrangeiros nos últimos dias.A PM britânica, Theresa May, afirma que o seu governo está "empenhado em manter a liberdade de navegação de acordo com a lei internacional".A Marinha britânica tem uma força naval estacionada no Bahrain, composta por uma fragata, quatro navios draga-minas e um navio de apoio.Gibraltar recusa esclarecimentos sobre o petroleiro iraniano apresado dia 4, quando levava petróleo para a Síria. Alega que o caso está sob investigação.