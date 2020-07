Irão ultrapassa a barreira dos 12.000 mortos por coronavírus

As autoridades do Irão anunciaram hoje que o país ultrapassou a barreira dos 12.000 mortos por covid-19 e admitiram um regresso das medidas de restrição na capital, Teerão, para conter a propagação do coronavírus responsável pela pandemia.

A República islâmica, que confirmou oficialmente os seus primeiros casos da covid-19 em fevereiro, é o país mais atingido pela pandemia no Médio Oriente.

O Irão confronta-se há várias semanas com um aumento dos casos confirmados e das mortes.