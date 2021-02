Irão vai limitar inspeções nucleares este mês se as sanções se mantiverem

O Irão insistiu esta segunda-feira que vai limitar algumas inspeções internacionais às instalações nucleares este mês se os outros membros do acordo nuclear de 2015 não cumprirem as obrigações.

"Caso as outras partes não cumpram os seus compromissos, o Governo iraniano vai ser obrigado a suspender a implementação voluntária do Protocolo Adicional do TNP (Tratado de Não Proliferação Nuclear)", sublinhou o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Said Jatibzadeh.

Este protocolo estipula o livre acesso de especialistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) a qualquer instalação nuclear iraniana, civil ou militar, sem aviso prévio.