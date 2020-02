Iraque anuncia primeiro caso de coronavírus no país

O Iraque anunciou esta segunda-feira o primeiro caso de infeção com o novo coronavírus, um estudante de religião iraniano na cidade santa xiita de Najaf, e Bagdad já proibiu as viagens entre o país e o seu vizinho iraniano.

O paciente, idoso segundo uma fonte médica, é o primeiro caso oficialmente anunciado no Iraque, um país com um sistema de saúde em ruínas, que acolhe numerosos peregrinos e estudantes de religião vindos do Irão.

A República Islâmica é o país com o maior número de mortos com Covid-19 fora da China, 12 segundo dados oficiais, embora a agência semioficial iraniana ILNA tenha noticiado 50 mortes apenas na cidade santa de Qom.