Iraque anuncia que deteve membro importante do Daesh

O primeiro-ministro iraquiano, Mustafa al-Kazemi, anunciou, esta segunda-feira, a detenção de um membro importante do grupo extremista Estado Islâmico (EI), que integra a lista dos mais procurados dos Estados Unidos por ser responsável pelas finanças do grupo extremista.

O serviço nacional de informação do Iraque realizou no domingo uma "operação complexa que capturou Sami Jasim, responsável pelas finanças do EI e um dos principais colaboradores de Abu Bakr al-Baghdadi", afirmou Mustafa al-Kazemi.

Esta detenção, realizada pelas forças iraquianas, ocorreu enquanto parte dos militares estava a supervisionar eleições legislativas, que ocorreram no domingo no país.