Iraque condena à morte 15 mulheres militantes do Daesh

Condenadas confessaram a militância no grupo extremista.

Por Lusa | 25.02.18

O Tribunal Penal Central do Iraque condenou este domingo à morte 15 mulheres turcas, por pertencerem ao grupo extremista Daesh, disse uma fonte judicial à agência espanhola Efe.

Perante o tribunal, especializado em casos de terrorismo e crime organizado, as condenadas confessaram a militância no grupo extremista e terem executado tarefas às ordens do Daesh.

Segundo a mesma fonte judicial, o tribunal condenou a prisão perpétua uma outra mulher turca que fez parte da mesma organização, que tem sido responsável por atos terroristas em várias partes do mundo, desde que surgiu, em 2014.