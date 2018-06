Iraque executa 12 extremistas do Daesh

Primeiro-ministro mandou executar todas as penas capitais transitadas em julgado.

Por Lusa | 09:58

Doze membros do grupo extremista Daesh foram executados no Iraque depois de o primeiro-ministro em funções, Haider al-Abadi, ordenar a aplicação imediata de todas as penas capitais definitivas contra 'jihadistas', disseram esta sexta-fera fontes oficiais.

Os condenados foram executados na quinta-feira, horas depois do anúncio da ordem de Abadi, anunciou o gabinete de informação do primeiro-ministro, em comunicado.

As penas de todos os condenados tinham transitado em julgado e as sentenças eram definitivas, pelo que não havia possibilidade de recurso.