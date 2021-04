O ministro da saúde do Iraque, Hassan al-Tamimi, foi demitido pelo primeiro-ministro do país, Mustafa al-Kadhimi, e está a ser agora investigado no caso de um incêndio num hospital que matou 82 pessoas e feriu 110.



O fogo deflagrou em Baghdad, este sábado, provocado pela explosão de um tanque de oxigênio, numa unidade de saúde equipada para receber doentes Covid.

