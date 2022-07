Irina Shayk choca a internet após publicação com símbolo de guerra russo

A modelo Irina Shayk está no centro de uma nova polémica na sequência de uma publicação que fez no Instagram. Em causa está a foto de uma salada com uma legenda onde se pode ler "Russianzz à quarta-feira". O facto da modelo ter utilizado a letra "Z", símbolo escrito nos veículos russos, está a criar rumores de que a modelo apoia a guerra.

De acordo com o Daily Mail, a publicação foi apagada um dia depois de ser publicada. Com o sucedido, vários utilizadores das redes sociais mostraram-se revoltados e recordaram uma outra publicação onde a modelo surgia com um livro com o retrato de Putin.



"Espero que as marcas reconsiderem trabalhar com ela quando a Rússia usar a letra "Z" para matar ucranianos", escreveu uma jornalista ucraniana, Maria Romanenko, dirigindo-se aos patrocinadores da modelo.