Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Irlanda a votos para legalizar o aborto

A lei atual só permite a interrupção da gravidez quando está em risco a saúde da mãe, proibindo-a mesmo em caso de violação.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:23

Os 3,2 milhões de eleitores irlandeses responderam ontem em grande número à chamada para decidir, em referendo, uma alteração à muito estrita lei do aborto. Atualmente este só é permitido na Irlanda quando está em causa a saúde da mãe, sendo banido em casos de violação, incesto e malformação do feto.



As restrições ao aborto foram incluídas na Constituição irlandesa, na chamada Oitava Emenda, após um outro referendo, realizado no ano de 1983.



A votação começou às sete da manhã e terminou às 22 horas, tendo sido realizada em 6500 assembleias de voto espalhadas por 40 circunscrições da República da Irlanda. O escrutino dos votos começou esta manhã, devendo os resultados ser divulgados ao final do dia.



Tendo em conta a elevada participação, que deve superar os 60%, o primeiro-ministro, Leo Varadkar, gay assumido, considerou provável a vitória do 'sim' à mudança da lei, uma das mais estritas do Mundo. "Não dou nada como certo, mas estou confiante", afirmou.



O catolicismo teve até há bem pouco tempo uma pesada influência na Irlanda mas, nas últimas décadas, a situação mudou muito. Em 1995 o divórcio foi legalizado, embora com votos à justa e há três anos a Irlanda tornou-se o primeiro país do Mundo a aprovar o casamento gay em referendo, algo impensável há 20 anos.