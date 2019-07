Irlanda ameaça travar acordo comercial milionário entre Boris Johnson e Donald Trump

Congressistas dos EUA alertaram esta quarta-feira o novo PM britânico, Boris Johnson, que o acordo do Brexit não pode pôr em causa a paz na Irlanda. Se o fizer, o ‘lobby’ irlandês no Congresso travará o milionário acordo comercial com o Reino Unido prometido por Donald Trump.Em causa está o desejo de Johnson de eliminar a cláusula de salvaguarda do acordo do Brexit, que visa impedir o regresso de uma fronteira física entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, condição essencial que permitiu o acordo de paz de 1998, na Irlanda.Em visita à Irlanda do Norte, Johnson garantiu ontem que a fronteira não será reposta, seja qual for o modelo do Brexit. Garantiu mesmo "o compromisso com o Acordo de Sexta-Feira Santa", nome dado ao acordo de paz. Mas o PM irlandês, Leo Varadkar, sublinhou que a insistência em descartar a cláusula de salvaguarda contradiz essa promessa.