Irlanda do Norte diz que exigências de Londres podem provocar rotura com a União Europeia

O ministro irlandês dos Negócios Estrangeiros, Simon Coveney, advertiu este domingo que as exigências do Reino Unido em relação ao protocolo da Irlanda do Norte após o Brexit podem gerar "um rompimento das relações" com a União Europeia (UE).

O chefe da diplomacia de Dublin emitiu esta posição em mensagem na sua conta da rede social Twitter depois de Londres reiterar que deseja eliminar o papel atualmente atribuído no processo ao Tribunal de Justiça Europeu, e com o qual o Reino Unido concordou em 2019.

No seu 'tweet', Coveney sugere que a atual posição britânica não ajudará a resolver os problemas práticos decorrentes do protocolo, desenhado para evitar fronteiras físicas entre as duas irlandas.

Para o ministro irlandês, a "verdadeira questão" é esta: "será que o governo do Reino Unido realmente deseja [encontrar] uma forma consensual de avançar ou uma nova ruptura nas relações [com a UE)]?"

EU working seriously to resolve practical issues with implementation of Protocol - so UKG creates a new “red line” barrier to progress, that they know EU can’t move on…. are we surprised?

Real Q: Does UKG actually want an agreed way forward or a further breakdown in relations? https://t.co/4MhgEdlxAf