Irlanda encerra discotecas e impõe restrições para conter variante Ómicron

O Governo irlandês anunciou esta sexta-feira novas restrições para conter a disseminação da nova variante Ómicron da covid-19, que incluem o encerramento de discotecas ou o distanciamento social em alguns locais.

"Avançar para o período de Natal sem restrições para reduzir o volume de contacto pessoal é simplesmente um risco muito alto", realçou o primeiro-ministro da Irlanda, Micheal Martin, numa comunicação dirigida aos irlandeses.

Entre 07 de dezembro e 09 de janeiro, as discotecas vão encerrar e o distanciamento social volta a ser obrigatório em bares e restaurantes, que terão no máximo seis pessoas por mesa, e hotéis, onde apenas será possível haver serviço de quartos, segundo as recomendações divulgadas pelas autoridades de saúde.