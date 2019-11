Um homem da Irlanda do Norte vai ser acusado de homicídio involuntário pelas autoridades no caso das 39 mortes ocorridas dentro de um contentor de um camião em Essex, Reino Unido. Segundo o

irlandês RTE, as autoridades alegam que ele entregou o contentor no porto belga de Zeebrugge antes de este seguir para o Reino Unido, onde as 39 pessoas foram encontradas mortas.

siteEamon Harrison, de 23 anos, é de Mayobridge, Co Down, e tinha sido alvo de um mandado europeu de detenção. Foi detido esta manhã de sexta-feira. Harrison tinha ainda as acusações de conspiração para crime de tráfico humano e para ajudar a imigração ilegal no mandado, mas só foi acusado de homicídio involuntário.Esta sexta-feira, a polícia britânica indicou que estava a procurar dois irmãos da Irlanda do Norte, descritos como cruciais para a investigação.Já no Vietname, a polícia deteve duas pessoas e intimou várias para interrogatório por suspeitas do envolvimento na morte de 39 pessoas.Dez famílias vietnamitas participaram o desaparecimento de parentes às autoridades, receando que estejam entre as 39 vítimas.A investigação a este caso vai ainda incidir em incidentes semelhantes ao longo dos últimos cinco anos, indicaram as autoridades.Além de Harrison, o condutor do camião Maurice Robinson, de 25 anos, foi acusado de 39 crimes de homicídio e outras ofensas, incluindo conspiração para o tráfico de pessoas.