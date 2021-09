Irmã do líder norte-coreano diz que país está disposto a retomar conversações com o Sul

A irmã do líder norte-coreano disse esta sexta-feira que o país está disposto a retomar as conversações com a Coreia do Sul se o vizinho não provocar o Norte com políticas hostis.

Kim Yo Jong fez os comentários em resposta aos apelos renovados, esta semana, do Presidente sul-coreano, Moon Jae-in, no sentido de se avançar com uma declaração para pôr fim à Guerra da Coreia de 1950-53.

A irmã de Kim Jong-un afirmou que uma declaração de fim da guerra pode ser adotada quando a Coreia do Sul levantar políticas hostis e a duplicidade de critérios.