O irmão do opositor russo Alexei Navalny está na lista dos mais procurados da Rússia. As autoridades vão dar início a um novo processo penal contra Oleg Navalny, de 40 anos, sem, no entanto, adiantar quais os crimes em causa, avança a agência russa TASS.Em 2014, Oleg Navalny foi condenado a três anos e meio de prisão por fraude, num caso que os opositores do Kremlin disseram ter sido fabricado para pressionar o falecido irmão. Navalny morreu na passada sexta-feira e a família ainda não teve acesso ao corpo. A sua equipa diz que os investigadores vão realizar uma perícia ao corpo durante pelo menos 14 dias antes de o entregar à família.