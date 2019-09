Irmão do antigo presidente argelino Bouteflika condenado a 15 anos de cadeia por conspiração

enfraquecer as Forças Armadas argelinas.



Said Bouteflika foi amplamente conhecido por ser o verdadeiro poder por trás da presidência do seu irmão, que renunciou ao cargo aos 82 anos, depois de Bouteflika ter sofrido um AVC em 2013. A decisão foi tomada por um tribunal militar.



O irmão do antigo presidente argelino, Abdelaziz Bouteflika, foi condenado a 15 anos de prisão por conspiração contra o Estado e

Dois ex-chefes dos serviços secretos e um chefe de partido político também foram condenados após o julgamento de dois dias. Os arguidos foram detidos em maio, durante uma série de detenções contra o círculo interno do ex-presidente.

As autoridades atuais da Argélia prometem reprimir o que chamam de "gangue" que costumava rodear o presidente Bouteflika e levá-los à justiça, segundo a BBC.

O julgamento pretende mostrar que o governo leva a sério o combate à corrupção, segundo avança a BBC.

Abdelaziz Bouteflika apresentou em abril a demissão na sequência de semanas de protestos.Esta decisão já estava prevista, uma vez que a imprensa argelina havia adiantado que o chefe de estado sairia por motivos de saúde, aos 82 anos.